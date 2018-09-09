Число жертв мощного землетрясения в Японии продолжает стремительно расти

Число жертв землетрясения, произошедшего на севере японского острова Хоккайдо, возросло до 42 человек. Об этом в воскресенье, 9 сентября, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время посещения пострадавших регионов.

"К настоящему времени нам известно, что погибли 42 человека. Мы продолжим прилагать все усилия для того, чтобы отыскать тех, чье местонахождение до сих пор не известно", – приводит его слова телеканал NHK.

Абэ также отметил, что для ликвидации последствий землетрясения из бюджета будет выделено 540 млн иен (около 5 млн долларов).

Наибольший ущерб был зафиксирован в округе Ибури, где находился эпицентр подземных толчков. Там из-за схода оползней были разрушены многочисленные дома в горных районах.

От стихии пострадал крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor, которому пришлось временно остановить свой завод по производству трансмиссий в городе Томакомаи на Хоккайдо. С 10 сентября он вновь возобновит сборку.

Сообщается, что подачу электричества удалось восстановить практически на всей территории острова, а главный аэропорт Хоккайдо – Син-Титосэ – объявил о возобновлении международных рейсов.

Напомним, сообщалось, что в Японии 5 сентября на острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6 балла. Его эпицентр находился в 26 км от города Титосе. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 31 км.

Ранее сообщалось, что количество жертв увеличилось до 30 человек. Девять человек пропало без вести, а около 400 были помещены в больницы с незначительными травмами. К спасательным операциям привлекли около 40 тысяч человек, 75 вертолетов и спецтехнику.

Отметим, что в этом году Страна восходящего солнца не впервые сталкивается со стихийными бедствиями – летом из-за ливней в стране погибли около двух сотен человек.