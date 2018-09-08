Мощное землетрясение в Японии: количество жертв увеличилось до 30 человек

Сегодня, 13:04

К спасательным операциям привлекли около 40 тысяч человек, 75 вертолетов и спецтехнику

Спасатели продолжают поисковые работы на острове Хоккайдо. Фото: AFP
Спасатели продолжают поисковые работы на острове Хоккайдо. Фото: AFP

Количество жертв в результате землетрясения на севере японского острова Хоккайдо возросло до 30 человек. Об этом в субботу, 8 сентября, сообщила японская пресса со ссылкой на местные власти.

Также они сообщили, что девять человек пропало без вести, а около 400 помещены в больницы с незначительными травмами.

Из-за стихии более 16 тысяч человек вынуждено находятся во временных убежищах, а без воды осталась 31 тысяча домохозяйств.

Власти сообщили, что поисково-спасательные операции, к которым привлечены около 40 тысяч человек и 75 вертолетов, продолжаются.

По информации японских СМИ, премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал выделить пострадавшему региону средства из фондов на экстренные случаи для закупки продовольствия, питьевой воды и топлива, которое необходимо для питания генераторов в больницах.

Напомним, сообщалось, что в Японии на острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6 балла. Его эпицентр находился в 26 км от города Титосе. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 31 км.

Также стали известны подробности удара стихии в префектуре Хоккайдо на севере Японии, в результате которого сотни людей травмировались, а десятки пропали без вести

Ранее сообщалось о 16 погибших и 26 пропавших без вести. Жертв землетрясения продолжают искать. Поисковики вместе с собаками обследуют завалы.
Япония, землетрясение, жертвы, спасатели, хоккайдо
Источник:

Интерфакс

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