Коллективного иммунитета не будет: ученые дали тревожный прогноз о коронавирусе

Новое исследование проанализировало поведение антител к COVID-19 у 90 человек в Великобритании

Новый коронавирус, который бьет рекорды по количеству зараженных, может заражать людей из года в год, подобного простуде, а иммунитет к этой болезни уменьшается через несколько месяцев после выздоровления. К таким предварительным выводам пришли британские ученые Кингз-колледжа, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на The Guardian.

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Новое исследование проанализировало поведение антител к COVID-19 у 90 человек в Великобритании. Его результаты свидетельствуют, что количество антител к коронавирусу достигало пика через три недели после выявления симптомов, а затем антитела постепенно теряли свою силу.

У некоторых пациентов уже через несколько месяцев после выздоровления не было обнаружено антител к болезни.

"Забит еще один гвоздь в гроб опасной концепции коллективного иммунитета", – цитирует издание одного из соавторов исследования, которое еще не прошло рецензирование.

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Для того, чтобы вакцина была эффективной, нужно, чтобы ее применяли регулярно, утверждает д-р Кейти Доорес из лондонского Кингз-колледжа, опираясь на результаты исследования.

Исследование антител, проведенное в Испании, также показало, что 5% тех, кто выздоровел от коронавируса сохранили антитела, а 14% тех, у кого анализы сначала показывали наличие антител, уже через несколько недель антител не было.

"В свете этих результатов, любое предложение достичь коллективного иммунитета через естественное инфицирование – не только очень неэтичное, но и недостижимое", - заявляют авторы исследования, проведенного в Испании, результаты которого были опубликованы в медицинском научном журнале The Lancet.

Ранее сообщалось, что сейчас в мире ведется разработка 141 вакцины от нового коронавируса и некоторых ученых могут отделять считанные месяцы от успеха.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 13 103 290 случаев заражения COVID-19, умерли 573 042 человека.

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