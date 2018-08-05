Колумбия отвергла обвинения Венесуэлы в адрес своего президента

Сегодня, 11:01

Власти Колумбии считают такие заявления абсурдными и безосновательными

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос / Фото: AFP
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос / Фото: AFP

МИД Колумбии опроверг обвинения Венесуэлы в адрес колумбийского главы государства Хуана Мануэля Сантоса в его причастности к покушению на венесуэльского президента Николаса Мадуро. Дипломаты считают их безосновательными.

"Заявление о причастности лидера Колумбии к подготовке покушения на президента Венесуэлы абсурдно и не имеет под собой оснований", – говорится в сообщении колумбийского МИД.

В аналогичном ключе выступил представитель президента Колумбии, который заявил, что обвинения в адрес Сантоса "не имеют оснований, президент фокусирует внимание на баптизме своей внучки, а не на свержении чужих правительств", сообщила британская Guardian.

Напомним, 4 августа, в ходе выступления главы южноамериканского государства на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии на Николаса Мадуро было предпринято покушение. Сам Мадуро в эфире телеканала обвинил правую оппозицию страны и своего колумбийского коллегу Хуана Мануэля Сантоса в причастности к покушению.

Ранее СМИ опровергли информацию о покушении на президента Венесуэлы. По словам пожарных произошел взрыв газового баллона в расположенном поблизости доме.
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