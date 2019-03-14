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Колумбия закрыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737

Сегодня, 05:32

Самолетам Boeing 737 Max после авиакатастрофы в Эфиопии запретили полеты над национальной территорией Колумбии

Фото: Pixabay
Колумбия закрыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/9ca/fc7/5c89cafc766fd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/9ca/fc7/5c89cafc766fd.jpg Другие страны Самолетам Boeing 737 Max после авиакатастрофы в Эфиопии запретили полеты над национальной территорией Колумбии

Власти Колумбии запретили полеты Boeing 737 Max над национальной территорией после катастрофы в Эфиопии. Ни одна колумбийская авиакомпания не эксплуатирует самолеты Boeing 737 Max 8 и Boeing 737 Max 9.

"Уведомляем о своем решении запретить эксплуатацию указанных самолетов на национальной территории. Эти же средства не могут пролетать через колумбийское воздушное пространство", — говорится в документе, распространенном колумбийской Службой гражданской авиации.

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На фоне авиакатастрофы в Эфиопии Государственная авиационная служба Украины ввела ограничение на эксплуатацию авиалайнеров Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9, о чем 13 марта сообщила пресс-служба ведомства.

В решении исполняющего обязанности руководителя Госавиаслужбы Сергея Коршука сказано, что оно является временным и согласуется с директивами других государств, и, в частности, Европейского агентства по безопасности полетов, которое также запретило использовать самолеты этих моделей в воздушном пространстве ЕС.

Таким образом, количество стран, ограничивших использование флагмана Boeing стремится к полусотне. Ранее Европейское агентство авиационной безопасностирешило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

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Тег Колумбия, крушение, запрет, катастрофа, Boeing, Боинг

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ТАСС

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