Колумбия закрыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737
Самолетам Boeing 737 Max после авиакатастрофы в Эфиопии запретили полеты над национальной территорией Колумбии
Власти Колумбии запретили полеты Boeing 737 Max над национальной территорией после катастрофы в Эфиопии. Ни одна колумбийская авиакомпания не эксплуатирует самолеты Boeing 737 Max 8 и Boeing 737 Max 9.
"Уведомляем о своем решении запретить эксплуатацию указанных самолетов на национальной территории. Эти же средства не могут пролетать через колумбийское воздушное пространство", — говорится в документе, распространенном колумбийской Службой гражданской авиации.
На фоне авиакатастрофы в Эфиопии Государственная авиационная служба Украины ввела ограничение на эксплуатацию авиалайнеров Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9, о чем 13 марта сообщила пресс-служба ведомства.
В решении исполняющего обязанности руководителя Госавиаслужбы Сергея Коршука сказано, что оно является временным и согласуется с директивами других государств, и, в частности, Европейского агентства по безопасности полетов, которое также запретило использовать самолеты этих моделей в воздушном пространстве ЕС.
Таким образом, количество стран, ограничивших использование флагмана Boeing стремится к полусотне. Ранее Европейское агентство авиационной безопасностирешило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.
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