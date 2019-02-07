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Контактная группа согласовала ряд условий для проведения выборов в Венесуэле — Могерини

Сегодня, 22:50

По словам Могерини, решение ряда вопросов станет основными гарантиями для проведения выборов

Фото: AFP
Контактная группа согласовала ряд условий для проведения выборов в Венесуэле — Могерини //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2fa/56a/5c52fa56a1d51.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2fa/56a/5c52fa56a1d51.jpg Другие страны По словам Могерини, решение ряда вопросов станет основными гарантиями для проведения выборов

Международная контактная группа (МКГ) по Венесуэле на первом заседании в Уругвае согласовала набор условий для проведения выборов в Венесуэле, направленный на расширение возможностей оппозиции. Об этом заявила сопредседатель МКГ, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на итоговой пресс-конференции.

"Мы определили вопросы, которые необходимо решить для проведения свободных выборов. Нужно обеспечить освобождение заключенных; отмену запрета на работу оппозиционных деятелей; возобновление конституционных функций Национального собрания; создание всех условий для получения внешней помощи для удовлетворения базовых нужд населения; снятие всех преград для равного участия оппозиционных партий в выборах; обеспечение сбалансированного состав избирательной комиссии. Все эти вопросы необходимо обсуждать, и их решение станет основными гарантиями для проведения выборов", — сказала она.

Ранее Соединенные Штаты призвали страны Южной Америки оказать помощьпротестующим в Венесуэле. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

На данный момент провозгласивший себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо заручился поддержкой Евросоюза, 15 стран-членов Организации американских государств, США, Канады, Израиля и многих других государств, включая Украину.

Напомним, что генерал Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. 

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Тег Венесуэла, могерини

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ТАСС

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