Контактная группа согласовала ряд условий для проведения выборов в Венесуэле — Могерини
По словам Могерини, решение ряда вопросов станет основными гарантиями для проведения выборов
Международная контактная группа (МКГ) по Венесуэле на первом заседании в Уругвае согласовала набор условий для проведения выборов в Венесуэле, направленный на расширение возможностей оппозиции. Об этом заявила сопредседатель МКГ, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на итоговой пресс-конференции.
"Мы определили вопросы, которые необходимо решить для проведения свободных выборов. Нужно обеспечить освобождение заключенных; отмену запрета на работу оппозиционных деятелей; возобновление конституционных функций Национального собрания; создание всех условий для получения внешней помощи для удовлетворения базовых нужд населения; снятие всех преград для равного участия оппозиционных партий в выборах; обеспечение сбалансированного состав избирательной комиссии. Все эти вопросы необходимо обсуждать, и их решение станет основными гарантиями для проведения выборов", — сказала она.
Ранее Соединенные Штаты призвали страны Южной Америки оказать помощьпротестующим в Венесуэле. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
На данный момент провозгласивший себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо заручился поддержкой Евросоюза, 15 стран-членов Организации американских государств, США, Канады, Израиля и многих других государств, включая Украину.
Напомним, что генерал Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны.
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