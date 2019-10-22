Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,98
27,9

Короли и принцы, президенты и премьеры: мировой бомонд посетил интронизацию Нарухито

22 октября, 17:56

На древней церемонии присутствовали около 2 тысяч высокопоставленных гостей, включая президентскую чету из Украины

Видео: Reuters

В Японии состоялась интронизация 126-го императора – Нарухито.

Древняя церемония вступления на престол нового правителя длилась около 30 минут и стала самым важным звеном в цепочке ритуалов, начавшихся в мае, когда он сменил на престоле своего отца Акихито.

Однако окончательно он вступит в должность номинального правителя после третьей и окончательной церемонии, которая состоится в ноябре.

Реклама

Чтобы посетить торжественное мероприятие, в Токио съехались порядка 2 тысяч именитых гостей не только, но и более 180 иностранных государств, включая Украину, которую представляли президентская чета – Владимир и Елена Зеленские.

В тренде
"В рай думает попасть?": Путин снова стал объектом насмешек в сети
Владимир Путин в ВГИКе

Помимо них, присутствовали короли Бельгии, Бутана, Испании, Камбоджи, Нидерландов, британский наследный принц Чарльз, президенты Австрии, Индии, Германии, Венгрии, Филиппин, Финляндии, Пакистана, Афганистана.

После торжественной части для гостей был устроен банкет.

Кроме того, "Сегодня" сообщали, что перед публичной церемонией состоялась другое, закрытое от посторонних глаз мистическое мероприятие, в ходе которого Нарухито и его супруга, императрица Масако, символически сообщили божественным предкам и богам о своем вступлении на престол.

Вместе с новым императором для японцев началась новая эпоха – "Рэйва", или "Эра установления мира".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Япония император Владимир Зеленский Токио коронация интронизация Нарухито

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Еще одна страна в присутствии Путина
Еще одна страна в присутствии Путина "поиздевалась" над гимном России: видеоРоссия
Число жертв тайфуна в Японии растет, тысячи человек не могут вернуться домой (фото, видео)
Число жертв тайфуна в Японии растет, тысячи человек не могут вернуться домой (фото, видео)Другие страны
26-летняя женщина узнала о беременности в день родов
26-летняя женщина узнала о беременности в день родовFun
Участников
Участников "Майдана" в Гонконге покрасили в синий цвет: фото и видеоДругие страны
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию: появились фото
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию: появились фотоДругие страны
Находка века: в Египте обнаружили таинственные саркофаги
Находка века: в Египте обнаружили таинственные саркофагиFun

Новости партнеров

Loading...
загрузка...