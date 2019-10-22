Короли и принцы, президенты и премьеры: мировой бомонд посетил интронизацию Нарухито

На древней церемонии присутствовали около 2 тысяч высокопоставленных гостей, включая президентскую чету из Украины

Видео: Reuters

В Японии состоялась интронизация 126-го императора – Нарухито.

Древняя церемония вступления на престол нового правителя длилась около 30 минут и стала самым важным звеном в цепочке ритуалов, начавшихся в мае, когда он сменил на престоле своего отца Акихито.

Однако окончательно он вступит в должность номинального правителя после третьей и окончательной церемонии, которая состоится в ноябре.

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Чтобы посетить торжественное мероприятие, в Токио съехались порядка 2 тысяч именитых гостей не только, но и более 180 иностранных государств, включая Украину, которую представляли президентская чета – Владимир и Елена Зеленские.

Помимо них, присутствовали короли Бельгии, Бутана, Испании, Камбоджи, Нидерландов, британский наследный принц Чарльз, президенты Австрии, Индии, Германии, Венгрии, Филиппин, Финляндии, Пакистана, Афганистана.

После торжественной части для гостей был устроен банкет.

Кроме того, "Сегодня" сообщали, что перед публичной церемонией состоялась другое, закрытое от посторонних глаз мистическое мероприятие, в ходе которого Нарухито и его супруга, императрица Масако, символически сообщили божественным предкам и богам о своем вступлении на престол.

Вместе с новым императором для японцев началась новая эпоха – "Рэйва", или "Эра установления мира".

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