Коронавирус добрался до еще одной страны: подробности

В Индонезии госпитализировали 64-летнюю женщину и ее 31-летнюю дочь

Президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил два первых случая заражения коронавирусом нового типа на территории страны. Его слова приводит газета The Jakarta Post.

По словам главы государства, "госпитализированы 64-летняя женщина и ее 31-летняя дочь".

"Они контактировали с гражданкой Японии, у которой был обнаружен вирус 27 февраля после возвращения из Индонезии в Малайзию", - сказал глава государства.

"Получив информацию от наших малайзийских коллег, мы установили контакты японки (на территории республики), в результате чего были обнаружены инфицированные", – подчеркнул Видодо.

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Президент также отметил, что "правительство подготовилось на случай вспышки (вызываемого новым коронавирусом заболевания), определив для приема пациентов около 100 больниц, оборудованных всем необходимым и отвечающих международным стандартам".

Иностранные и местные эксперты в последнее время обвиняли власти Индонезии, население которой превышает 264 млн человек, в слабой диагностике возможных случаев передачи коронавируса. Кроме того, наблюдатели указывали на умышленное сокрытие возможных случаев из опасения снижения потока иностранных туристов.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее.

Тем временем, главный санврач Украины проверил больницы для возможных зараженных коронавирусом. Во всех областях Украины готовятся к возможному появлению в нашей стране смертельно опасного коронавируса.

А СНБО представили семь правил безопасности, которые помогут избежать заражения коронавирусом.

Видео: СНБО

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