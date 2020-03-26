Коронавирус в Китае: появились новые данные о первом случае заражения COVID-19

По данным СМИ, первой зараженной оказалась продавщица креветок на рынке в Ухане

Китайские СМИ сообщили, что в Ухане, который стал первым эпицентром вспышки COVID-19, найден первый пациент, который заразился новым коронавирусом. По данным издания thepaper.cn, первой зараженной оказалась женщина по фамилии Вэй, которая продавала живые креветки на рынке "Хунань" в Ухане. Она долгое время проживала недалеко от рынка.

11 декабря 2019 года у нее по неизвестной причине поднялась температура. Продавщица рассказала, что в таких случаях она как обычно пошла в клинику, где ей сделали укол, однако состояние не улучшилось. Тогда женщина обратилась в другую клинику, однако и там ей не смогли помочь.

16 декабря Вэй обратилась в больницу "Сехэ" (Wuhan Union Hospital) при Хуачжунском университете науки и технологии. Там у нее и подтвердили наличие COVID-19.

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Ранее издание South China Morning Post со ссылкой на отчеты правительства сообщало, что первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Китае датируется 17-м ноября 2019 года, а не декабрем. Первым заразившимся, по данным издания, считается 55-летний житель Хубэя. С 17 ноября, когда он обратился к врачу, ежедневно появлялись от одного до пяти новых случаев заражения, следует из данных правительства. К 15 декабря таких случаев было 27, к 20 декабря их стало уже 60.

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Согласно последним данным в мире насчитывается более 470 тысяч инфицированных, а число жертв превысило 21 тысячу.

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