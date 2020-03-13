Коронавирус в Китае: украинка рассказала, какое лекарство под строжайшим запретом

В Китае, где введены жесткие карантинные меры из-за коронавируса, сейчас ни в одной аптеке нельзя купить жаропонижающие. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказала Светлана Дзюма, которая более шести лет живет в Поднебесной.

"Если ты спрашиваешь, есть ли что-то от температуры, моментально записывают твой номер телефона, вызывают на место полицию. Чтобы они приехали и заставили человека провериться, нет ли у него какого-либо вируса и для чего вдруг понадобилось жаропонижающее. Сейчас во всех аптеках запретили их продавать", – рассказала Светлана.

В то же время, на улицах работают специальные уборщики. Они дезинфицируют все в белых костюмах.

"Их даже прозвали "уличными ангелами". Очень как-то тепло относятся к ним. Китайцы сильные духом и поддерживают друг друга", – отметила она.

Подробнее об особенностях карантина в охваченном коронавирусом Китае читайте здесь: Штрафы за маски и "уличные ангелы": украинка рассказала, как Китай переживает эпидемию коронавируса

Напомним, ранее сообщалось, что в китайском городе Ухань, где была зафиксирована впервые вспышка коронавируса, закрыли последние 2 из 16 временных больниц, предназначенных для инфицированных COVID-19.

Последние больницы были закрыты вечером 10 марта, после того как из них выписали оставшихся 49 пациентов. За весь период вспышки коронавируса в Китае временные больницы Уханя приняли более 13 тысяч людей.

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