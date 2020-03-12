Власти Китая заявили, что пик распространения коронавируса в стране пройден

Пик распространения коронавируса нового типа в Китае уже пройден. Об этом в четверг заявил в ходе брифинга представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.
"Пик распространения коронавируса нового типа в нашей стране уже пройден, число новых случаев заболевания становится все меньше и меньше", – отметил Ми Фэн.
Ранее Xinhua сообщило, что в китайском городе Ухань, где была зафиксирована впервые вспышка коронавируса, закрыли последние 2 из 16 временных больниц, предназначенных для инфицированных COVID19.
Последние больницы были закрыты вечером 10 марта, после того как из них выписали оставшихся 49 пациентов. За весь период вспышки коронавируса в Китае временные больницы Уханя приняли более 13 тысяч пациентов.
Как сообщалось, успех правительства Китая в борьбе с коронавирусом объясняется тем, что оно взяло на себя большую часть расходов на анализы и лечение пациентов.
Как известно, 10 марта председатель КНР Си Цзиньпин посетил с проверкой город Ухань.
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