Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,62
29,05

Власти Китая заявили, что пик распространения коронавируса в стране пройден

12 марта, 10:10

Денис Беспалов

Число новых случаев заболевания в Китае становится все меньше и меньше

Пик распространения коронавируса нового типа в Китае уже пройден. Об этом в четверг заявил в ходе брифинга представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

"Пик распространения коронавируса нового типа в нашей стране уже пройден, число новых случаев заболевания становится все меньше и меньше", – отметил Ми Фэн.

Ранее Xinhua сообщило, что в китайском городе Ухань, где была зафиксирована впервые вспышка коронавируса, закрыли последние 2 из 16 временных больниц, предназначенных для инфицированных COVID19.

Реклама

Последние больницы были закрыты вечером 10 марта, после того как из них выписали оставшихся 49 пациентов. За весь период вспышки коронавируса в Китае временные больницы Уханя приняли более 13 тысяч пациентов.

В тренде
Еще 16 лет на Кремлевском троне: что нужно знать про "обнуление" Путина

Как сообщалось, успех правительства Китая в борьбе с коронавирусом объясняется тем, что оно взяло на себя большую часть расходов на анализы и лечение пациентов.

Как известно, 10 марта председатель КНР Си Цзиньпин посетил с проверкой город Ухань.

Си Цзиньпин прибыл в Ухань. Источник: Reuters/China Central Television

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай коронавирус Ухань

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Турция сбила еще один сирийский самолет в Идлибе
Турция сбила еще один сирийский самолет в ИдлибеДругие страны
"Стыдно только за одно": жительница Новых Санжар рассказала, зачем бросала камни в автобусы (видео)Другие регионы
Турция уничтожила в Сирии 8 российских
Турция уничтожила в Сирии 8 российских "Панцирей"Другие страны
В ВОЗ рассказали, сколько длится выздоровление от коронавирусной инфекции
В ВОЗ рассказали, сколько длится выздоровление от коронавирусной инфекцииДругие страны
Турция может перекрыть России Босфор – эксперты
Турция может перекрыть России Босфор – экспертыРоссия
Китаец ловит рыбу зонтиком (видео)
Китаец ловит рыбу зонтиком (видео)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...