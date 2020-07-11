Коронавирус в мире: ВОЗ заявила о рекордном приросте зараженных

За прошлые сутки, 10 июля, в мире зафиксировали 228 102 новых заражений коронавирусом. Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что это рекордный суточный прирост за все время пандемии.
По данным ВОЗ, количество зараженных за сутки уже пятый раз за месяц превышает 200 тысяч. На первом месте по распространению COVID-19 находятся США. Там заболели 3 184 573 человека, умерли — 134 092. Из них 2 067 296 случаев сейчас в активной фазе.
Кроме того, рекордный суточный прирост в этот день зафиксировали и в США.
Напомним, ранее группа из 239 ученых из 32 стран подписалась под открытым обращением, в котором утверждается, что Всемирная организация здравоохранения преуменьшает риск распространения коронавирусной болезни COVID-19 через воздух. Ученые призвали ВОЗ пересмотреть рекомендации по профилактике коронавируса .
Кроме того, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что последствия пандемии коронавируса будут ощущаться в течение десятилетий.
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