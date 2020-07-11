Коронавирус в мире: ВОЗ заявила о рекордном приросте зараженных

Антирекорд зафиксировали в этот день и в США

За прошлые сутки, 10 июля, в мире зафиксировали 228 102 новых заражений коронавирусом. Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что это рекордный суточный прирост за все время пандемии.

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По данным ВОЗ, количество зараженных за сутки уже пятый раз за месяц превышает 200 тысяч. На первом месте по распространению COVID-19 находятся США. Там заболели 3 184 573 человека, умерли — 134 092. Из них 2 067 296 случаев сейчас в активной фазе.

Кроме того, рекордный суточный прирост в этот день зафиксировали и в США.

В тренде Ученые призвали ВОЗ пересмотреть рекомендации по профилактике коронавируса

Напомним, ранее группа из 239 ученых из 32 стран подписалась под открытым обращением, в котором утверждается, что Всемирная организация здравоохранения преуменьшает риск распространения коронавирусной болезни COVID-19 через воздух. Ученые призвали ВОЗ пересмотреть рекомендации по профилактике коронавируса .

Кроме того, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что последствия пандемии коронавируса будут ощущаться в течение десятилетий.

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