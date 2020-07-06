Ученые призвали ВОЗ пересмотреть рекомендации по профилактике коронавируса

Распространение воздушным путем является гораздо более серьезной угрозой, чем сейчас считает ВОЗ

Группа из 239 ученых из 32 стран подписалась под открытым обращением, в котором утверждается, что Всемирная организация здравоохранения преуменьшает риск распространения коронавирусной болезни COVID-19 через воздух.Текст обращения должен быть обнародован в течение следующей недели в медицинском издании.

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Об этом пишет The New York Times.

Так, Всемирная организация здравоохранения давно считает, что коронавирус распространяется прежде всего большими дыхательными капельками, которые выпускают зараженные люди при кашле и чихании, эти частицы быстро падают на пол.

Однако в открытом письме к ВОЗ 239 ученых из 32 стран привели доказательства, свидетельствующие о том, что более мелкие частицы могут заражать людей и призывают организацию пересмотреть свои рекомендации.

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Речь идет об аэрозольной передаче: в отличие от воздушно-капельной, в этом случае частицы вируса намного меньше, в воздухе они задерживаются дольше, чем капли, и способны преодолевать гораздо большие расстояния, чем "безопасные" полтора метра.

Исследователи подчеркивают, что ВОЗ опиралась на данные о распространении коронавирус в больницах, где условия гораздо более стерильные, чем в других закрытых помещениях. Поэтому среди главных путей распространения ВОЗ называет непосредственный контакт с источником вируса, а также воздушно-капельный путь, игнорируя аэрозольный.

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По их мнению, новые свидетельства распространения вируса, как на мясокомбинате в Германии, свидетельствуют, что распространение воздушным путем является гораздо более серьезной угрозой, чем сейчас считает ВОЗ.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что новый коронавирус начал мутировать, однако от этого он не стал более агрессивным, а глава ВОЗ внезапно изменил прогноз по второй волне коронавируса.

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