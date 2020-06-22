Коронавирус в реках и озерах: ученые сделали тревожное заявление

Вирус может очень долгое время находиться в воде, если ее температура при этом будет достаточно низкой

Коронавирус может выживать в речной воде до 25 дней. К такому выводу пришли ученые из Великобритании и Польши. Свои выводы группа британских и польских эпидемиологов под руководством Джейми Шатлера, доцента из Университета Эксетера (Великобритания), опубликовала в статье в электронной библиотеке medRxiv.

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В частности, ученые заинтересовалась тем, что произойдет, если часть зараженных коронавирусом сточных вод, о таких случаях сообщали в Нидерландах, попадает в гидросферу Земли еще до того, как они пройдут процедуру очистки.

Как оказалось, вирус может очень долгое время находиться в воде, если ее температура при этом будет достаточно низкой. Для типичных канализационных стоков, а также вод рек и озер этот показатель, по словам Шатлера и его коллег, составляет около 25 дней. Опираясь на эти оценки, эпидемиологи попытались оценить возможное количество вируса в гидросфере двух десятков стран с самым большим числом инфекций на сегодняшний день.

В этих расчетах ученые исходили из предположения о том, что для заражения необходимо, чтобы вода рек и озер содержала в себе не менее 100 вирусных частиц на каждые 100 миллилитров. Этот показатель, как выяснили исследователи, легко достигается или даже превышается в несколько раз в большинстве стран мира после сброса канализационных вод или их утечки в пресноводные водоемы.

В частности, этому сильнее всего подвержены страны с большой концентрацией больных в одной точке, малым количеством потребляемой воды на душу населения и относительно низкими температурами воды в реках и озерах. Самыми уязвимыми государствами в этом отношении стали Испания, Великобритания и Марокко, где вода рек и озер может содержать в себе почти пять сотен вирусных частиц на каждые 100 миллилитров на протяжении 24 часов после крупных утечек сточных вод.

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С другой стороны, меньше всего этому риску оказались подвержены северные страны с низкой плотностью населения, а также некоторые тропические и экваториальные государства, богатые водными ресурсами. В число первых вошли Канада и Россия, а вторых – Индонезия, Венесуэла, Австралия и Новая Зеландия.

"Учитывая то, что вирус остается стабильным в очень большом диапазоне pH при низких температурах, вполне возможно и то, что он будет выживать и в водах морей и океанов. Рецепторы ACE2 у многих видов китообразных очень похожи на их человеческий аналог, что делает их уязвимыми для SARS-CoV-2. Особенное беспокойство вызывают в этом отношении киты, так как через их горло постоянно проходят большие объемы воды", - подытожили ученые.

Напомним, ранее бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что вероятность заразиться коронавирусом через воду очень маленькая.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 8 969 827 случаев заражения COVID-19, умерли 468 567 человек.

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