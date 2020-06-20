Реально ли заразиться коронавирусом в воде: Супрун объяснила на примерах

Вероятность заразиться коронавирусной инфекцией через воду очень маленькая. Об этом на своей странице в Facebook рассказала бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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"По данным CDC и FDA, на данный момент не существует доказательств, что вирус может передаваться через воду в бассейнах, горячих ваннах, спа-салонах или на площадках для водных игр. Особенно, если воду в них обрабатывают хлором, ведь он способен инактивировать вирус в воде", – написала она.

Также, по словам Супрун, очень маловероятно подхватить эту инфекцию через воду в открытых водоемах, реках или в соленой воде.

"Чтобы заразиться вирусом, чаще всего, его частицы нужно вдохнуть, а не проглотить. Именно тесный контакт с инфицированным человеком (когда он кашляет, чихает, разговаривает или выдыхает воздух рядом в течение достаточно длительного периода времени – как минимум 15 минут на расстоянии менее 1 метра) является наиболее вероятным способом подхватить вирус. Другой – это через загрязненные поверхности и касания лица без надлежащей гигиены рук", – отметила экс-министр.

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Кроме того, по ее словам, другие коронавирусы, в частности, вирус SARS-CoV, плохо выживают в воде.

"РНК вируса SARS-CoV-2 обнаруживали в фекальных массах больных COVID-19 людей. Теоретически они могут попасть в воду, а затем, если человек во время плавания ее проглотит, то может попасть непосредственно в организм. Но в таком состоянии очень маловероятно, что вирус остается активным и опасным", – привела пример Супрун.

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Но все же она не советует купаться в районах, где морская вода смешивается со сточными водами, которые могут быть заражены вирусом.

"Теоретически возможно, что действие волн и солнца может аерозолизировать эти частицы и перенести ветром на пляж. Опять же – очень небольшая вероятность, что это может случиться. Хотя, безусловно, в местах, где вода смешивается со сточными водами, купаться не стоит (это, например, места у очистных сооружений, фермерских хозяйств или заводов)", – отметила Супрун.

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Больше всего риска заразиться коронавирусом, по ее словам, во время отдыха у воды. Ведь на пляжах и у бассейнов часто собирается большое количество людей. Чтобы не подхватить инфекцию, Супрун советует:

избегать большого скопления людей – как на берегу водоема или моря, у бассейна, так и в самой воде;

отдавать предпочтение открытым пляжам на свежем воздухе, а не отдыху в закрытых помещениях у бассейнов;

придерживаться физической дистанции минимум в 2 метра;

придерживаться гигиены кашля и чихания, а также надлежащей гигиены рук; не прикасаться к лицу грязными руками;

не касаться предметов (зонтов от солнца, шезлонгов и т.д.), если не уверены, что они продезинфицированы;

не переодеваться в тесных раздевалках, где много людей;

не приходить на пляж, если есть симптомы острой респираторной инфекции.

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