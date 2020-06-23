Коронавирус возвращается: в Южной Корее сообщили о новой волне COVID-19

В Южной Корее, которая ранее победила коронавирус, началась вторая волна пандемии COVID-19. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на главу корейского Центра контроля и профилактики заболеваний (KCDC) Чон Ын Ген.

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По словам эксперта, первая волна коронавируса закончилась в Южной Корее в апреле. По словам Чон Ын Ген, вторая волна началась со случаев заражения в Сеуле в начале мая. По официальным данным на понедельник, 22 июня, за истекшие сутки в стране зафиксировано 17 новых случаев инфицирования в нескольких кластерах заражения в больших офисах и на складах в Сеуле и окрестностях.

Мэр Сеула Пак Вон Сун в свою очередь предупредил, что в столице вновь могут ввести требования по строгому соблюдению социальной дистанции, если в течение трех ближайших дней количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19 будет превышать отметку в 30, а уровень заполняемости коек в городских больницах окажется выше 70%.

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В начале мая сообщалось о вспышке коронавируса в районе Итэвон в Сеуле. 10 мая стало известно, что за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. Это стало самым высоким показателем с 12 апреля, когда число инфицированных за один день достигло 32 и после этого постоянно снижалось, сообщили медицинские власти страны.

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Все новые случаи связали с одним из молодых людей, который, несмотря на выявленное подозрение на инфекцию, в ночь с 1 на 2 мая посетил пять ночных клубов в Итэвоне и контактировал с большим количеством посетителей.

Первый случай коронавируса в Южной Корее был зафиксирован в январе этого года. На какое-то время страна стала одним из очагов распространения коронавируса. Люди выстраивались в километровые очереди за масками.

За все время пандемии в стране умерло 280 человек с COVID-19, в общей сложности более 12 тыс. человек заразились. В настоящее время в стране зафиксировано 1277 активных случаев коронавируса.

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