Українська
$ 26,67
29,9
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Коронавирус возвращается: в Южной Корее сообщили о новой волне COVID-19

23 июня, 00:19

Денис Беспалов Денис Беспалов

Первая волна коронавирусной инфекции закончилась в стране в апреле

В Южной Корее, которая ранее победила коронавирус, началась вторая волна пандемии COVID-19. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на главу корейского Центра контроля и профилактики заболеваний (KCDC) Чон Ын Ген.

Реклама

По словам эксперта, первая волна коронавируса закончилась в Южной Корее в апреле. По словам Чон Ын Ген, вторая волна началась со случаев заражения в Сеуле в начале мая. По официальным данным на понедельник, 22 июня, за истекшие сутки в стране зафиксировано 17 новых случаев инфицирования в нескольких кластерах заражения в больших офисах и на складах в Сеуле и окрестностях.

Мэр Сеула Пак Вон Сун в свою очередь предупредил, что в столице вновь могут ввести требования по строгому соблюдению социальной дистанции, если в течение трех ближайших дней количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19 будет превышать отметку в 30, а уровень заполняемости коек в городских больницах окажется выше 70%.

Читайте также: Южная Корея совершила крупный прорыв в борьбе с коронавирусом

В начале мая сообщалось о вспышке коронавируса в районе Итэвон в Сеуле. 10 мая стало известно, что за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. Это стало самым высоким показателем с 12 апреля, когда число инфицированных за один день достигло 32 и после этого постоянно снижалось, сообщили медицинские власти страны.

В тренде
Топ-полицейский в России оказался "шпионом" СБУ: что известно
Реклама

Все новые случаи связали с одним из молодых людей, который, несмотря на выявленное подозрение на инфекцию, в ночь с 1 на 2 мая посетил пять ночных клубов в Итэвоне и контактировал с большим количеством посетителей.

Первый случай коронавируса в Южной Корее был зафиксирован в январе этого года. На какое-то время страна стала одним из очагов распространения коронавируса. Люди выстраивались в километровые очереди за масками.

За все время пандемии в стране умерло 280 человек с COVID-19, в общей сложности более 12 тыс. человек заразились. В настоящее время в стране зафиксировано 1277 активных случаев коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Южная Корея коронавирус пандемия

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 22 июня
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 22 июняЕвросоюз
В Cирии подорвали БТР с россиянами: подробности
В Cирии подорвали БТР с россиянами: подробностиДругие страны
В Китае новая вспышка коронавируса: Пекин перешел на
В Китае новая вспышка коронавируса: Пекин перешел на "режим военного времени"Другие страны
Пропал еще в феврале: в Японии нашли тело известного украинского спортсмена
Пропал еще в феврале: в Японии нашли тело известного украинского спортсменаДругие страны
Протесты в Беларуси завершились десятками задержаний
Протесты в Беларуси завершились десятками задержанийДругие страны
"Подарок" Путину: что получит Украина от сближения с НАТОУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять