Южная Корея победила коронавирус: ни одного нового зараженного внутри страны

За минувшие сутки в Южной Корее, которая некогда была одним из главных очагов коронавируса в мире, диагноз COVID-19 подтвердился лишь у четырех новых пациентов, причем все они прибыли из-за границы.

Об этом 30 апреля сообщило издание The Guardian, ссылаясь на данные Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (КЦКПЗ).

Таким образом, в стране впервые с февраля не зафиксировали новых случаев заболевания, которые были бы переданы внутри страны, что подтверждает успехи Сеула в борьбе с инфекцией.

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Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 10 765 заразившихся, из которых 247 скончались, а 9,059 победили COVID-19 и были выписаны из больниц.. Из этого вытекает, что с вирусом продолжают борьбу 1,4 тысячи пациентов.

Также в КЦКПЗ отметили, что всего в Южной Корее зарегистрировали 1065 случаев инфицирования "извне", из которых 90% были завезены корейцами.

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Но несмотря на замедление распространения эпидемии, местные органы здравоохранения призывают людей к осторожности, поскольку в стране начались длительные выходные: 30 апреля в Южной Корее отмечают День рождения Будды, 1 мая – День Труда, а 2 мая – День защиты детей.

Напомним, что в этому году Южная Корея планирует провести клинические испытания препарата для борьбы с коронавирусом, а следующем – наладить его выпуск.

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