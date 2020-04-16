Коронавирусная новинка: в Грузии полностью запретят автомобильное движение

Правительство Грузии с целью сдерживания распространения коронавируса приняло решение с 17 апреля полностью запретить передвижение легковых автомобилей в стране. Об этом заявил советник премьер-министра Грузии по международным делам Ираклий Чиковани.

"Завтра на срок действия чрезвычайного положения, то есть до 21 апреля включительно, в стране полностью запрещается передвижение легковых автомобилей", — сказал Чиковани.

Ограничения не коснутся грузовых перевозок, а также дистрибьюторских машин. По его словам, в обычном режиме продолжат работу аптеки, продуктовые магазины, а также службы доставки.

Реклама

Также с 17 апреля решено сделать обязательным ношение масок в закрытых помещениях. Об этом также заявил Ираклий Чиковани.

"С завтрашнего дня обязательным становится ношение медицинских масок в закрытых помещениях. Ответственность за это ложится на юридических лиц. Я тут же отмечу, что нарушение этой ответственности влечет за собой штраф в размере 15 тыс. лари (более 4,7 тыс. долларов. – Ред.)", — сказал он.

В Грузии из-за пандемии с 21 марта по 21 апреля действует режим чрезвычайного положения. Общее число инфицированных в республике достигло 336. Выздоровели 74 человека, три пациента умерли.

Реклама / Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Напомним, что вспышка коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время заразились свыше 2 млн человек, более 135 тысяч умерли.

Ранее сообщалось, что в Грузии неизвестный благотворитель перевел 31 млн долларов в фонд борьбы с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама