Сухой закон в Грузии: как жесткий карантин влияет на распространение коронавируса

Алкоголь все еще можно купить, но для нарушителей карантина уже готовят специальную тюрьму

В Грузии карантинные запреты коснулись алкоголя. Страна, которая славится культурой винопития, ввела сухой закон. Но соблюдают ли в стране новые карантинные правила?

На обычно оживленных улицах грузинской столицы редкие прохожие и автомобили. Со вчерашнего дня здесь остановился весь общественный транспорт. А в легковушках и такси можно ездить только с двумя пассажирами. Пропускной режим установили в нескольких крупнейших городах. И со вчерашнего дня в стране, где вино является частью национальной культуры, запретили торговать алкоголем. Впрочем, запрет распространяется не на все "точки". Житель Тбилиси Олег Берлев сегодня покупал пиво беспрепятственно.

"Смешно! Сухой закон не для Грузии. Пока что в магазинах алкогольные напитки продаются. Лично покупал".

А вот специализированные магазины, торгующие спиртным, с сегодняшнего дня закрыты. Правда, местные не слишком этим обеспокоены – дефицита алкоголя здесь в любом случае не боятся.

"В Грузии у многих есть вино либо дома, либо кто-то изготавливает в деревнях. Либо есть у соседа. Это не такая серьезная проблема", – говорит Арсен Оганджанян, житель Тбилиси.

Изменилась и ночная жизнь грузин. Теперь после 9 часов вечера – комендантский час. На улицах остается только спецтранспорт. А штрафы за нарушение карантина немалые.

Важа Сирадзе, начальник патрульной полиции МВД Грузии:

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"Штраф для физических лиц составляет 906 долларов. Для юридических – 4,5 тысячи. Нарушение повторное – тюремное заключение до трех лет".

И это не формальные угрозы, убеждают местные.

"Недавно министр юстиции сказал, что готовят специальное здание, чтоб держать под стражей тех, кто повторно нарушит", – говорит Арсен Оганджанян.

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