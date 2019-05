Компания SpaceX запустила ракету Falcon-9 для МКС: видео

Старт прошел на базе ВВС США на мысе Канаверал во Флориде

Фото: AFP

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon-9 с космической капсулой Dragon с грузом для экипажа Международной космической станции (МКС). Старт носителя с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида состоялся в 09:48 утра по киевскому времени, трансляция ведется на сайте SpaceX.

Миссия носит название CRS-17: семнадцатый полет SpaceX по коммерческой программе снабжения МКС.

Стартовое окно — несколько секунд: нужно "поймать" МКС в нужной точке орбиты в нужное время. Спустя 9 минут после запуска SpaceX планируют мягко посадить маршевую ступень ракеты (новая B1056.1, которая еще не летала) на автономную плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая уже размещена в Атлантическом океане менее чем в 20 км от места старта.

Напомним, что 3 мая запуск отменили за 15 минут до зажигания из-за проблем с электропитанием на посадочной платформе, а также с утечкой гелия на стартовом комплексе.

Также мы писали, что космическая капсула Crew Dragon, которая должна была доставить людей на Международную космическую станцию, была разрушена. В компании случившееся назвали "аномалией".

Затем SpaceX сделала заявление о возможной причине неполадки. По их словам, причиной взрыва космического корабля Crew Dragon стала система активации двигателей корабля SuperDraco. При этом в компании исключают, что причина взрыва кроется в самих двигателях.

