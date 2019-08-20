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Красят асфальт в голубой: в Катаре оригинально борются с жарой

20 августа, 05:44

В Дохе надеются, "осветлив" дороги, добиться снижения температуры воздуха

/ Фото: AFP

В Катаре, где в прошлом месяце произошло столкновение двух тренировочных самолетов ВВС в воздухе, начали осуществлять экспериментальный проект, чтобы хотя бы частично побороть жару.

Как пишет местное издание Ar Raya, дороги в столице эмирата, Дохе, стали красить в голубой цвет, чтобы охладить их.

Экстремально высокая температура в стране держится уже второй месяц. Инженеры отмечают, что температура темного асфальта на 20 градусов выше фактической, потому что черный цвет притягивает и излучает тепло.

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Таким образом, покраска асфальта поможет снизить его температуру на 15–20 градусов.

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Эксперимент начали осуществлять на одной из центральных улиц — улицы имени Абдаллы бен Джасема, где почти нет зеленых насаждений. Летом температура там может подниматься до 50 градусов.

Напомним, как сообщили в Национальном управлении по исследованию океанов и атмосферы США, июль 2019 года стал самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений на Земле.

Как мы писали, в прошлом месяце метеоагентства ряда европейских государств обновили температурные рекорды, которые держались в них более столетия. В их число вошли Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Великобритания и другие.

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Катар жара температура воздуха дорожное покрытие

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