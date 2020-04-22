Кровавая стрельба в Канаде: число жертв снова возросло

Число жертв стрельбы, устроенной 51-летним Гэбриелом Уортманом в ночь на 19 апреля в канадской провинции Новая Шотландия, увеличилось до 23. Об этом заявили в полиции.

Среди погибших обнаружено тело 17-летней девушки. "Все остальные жертвы — взрослые люди, мужчины и женщины", — сказали в полиции.

Ранее глава полиции провинции Крис Лезер сообщил о 18 погибших, но предупредил, что "число жертв может вырасти в ближайшие несколько дней", так как Уортман поджег не менее пяти жилых домов и других конструкций, под их развалинами могут находиться тела других погибших.

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Уортман, который работал зубным протезистом, в ночь на воскресенье открыл стрельбу по людям в городке Портапик, а затем и в ряде других населенных пунктов в радиусе 90 км от Портапика. В результате операции по задержанию преступника, длившейся 12 часов, погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, мать двоих детей Хайди Стивенсон, еще один полицейский получил ранения. Уортман носил полицейскую форму и передвигался на машине, которая была очень похожа на патрульный автомобиль, но он не являлся сотрудником правоохранительных органов. Первоначально в полиции сообщили, что преступник задержан, но позже уточнили, что он был убит в городе Энфилд в ходе перестрелки со стражами порядка.

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Это происшествие стало самым массовым расстрелом людей в новейшей канадской истории.

Как сообщалось, в минувшем году в канадском городе Торонто в ночном клубе District 45 произошла стрельба. Ранения тогда получили по меньшей мере семь человек.

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