Жертвами стрельбы в Канаде стали 18 человек, но их число может вырасти

Число жертв стрельбы, которую устроил 51-летний Гэбриел Уортман в ночь на воскресенье в канадской провинции Новая Шотландия, пока составляет 18, но их может быть больше. Об этом в понедельник сообщил глава полиции провинции Крис Лезер. Его заявление транслировали национальные телеканалы.

"Могу подтвердить, что сейчас у нас 19 погибших, — сказал он. — Кто-то из них был знаком со стрелком, кто-то нет". Он уточнил, что в это число входит и сам стрелявший. Лезер подчеркнул, что "число жертв может вырасти в ближайшие несколько дней", так как Уортман поджог не менее пяти жилых домов и других сооружений и под их развалинами могут находиться погибшие.

По словам главы полиции провинции, все погибшие были взрослыми людьми. Ранее канадские СМИ сообщали, что одной из жертв могла стать 12-летняя девочка.

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Лезер сообщил, что мотивы стрелявшего пока устанавливаются, расследование продолжается и стражи порядка изучают 16 мест преступления в разных частях провинции. Пока ясно, что часть жертв Уортман выбрал заранее. "Мы сообщим вам больше, когда будет доступна новая информация", — сказал Лезер. Он также отметил, что раненный в перестрелке с Уортманом сотрудник полиции уже выписан из больницы.

Уортман, который работал стоматологом, в ночь на воскресенье открыл стрельбу по людям в городке Портапик, а затем и в ряде других населенных пунктов в радиусе 90 км от Портапика. В результате операции по задержанию преступника, длившейся 12 часов, погибла сотрудница конной полиции Хайди Стивенсон, еще один полицейский получил ранения. Уортман был в полицейской форме и передвигался на машине, которая была очень похожа на патрульный автомобиль, но он не являлся сотрудником правоохранительных органов. Первоначально в полиции сообщили, что преступник задержан, но позже уточнили, что он был убит в городе Энфилд в ходе перестрелки со стражами порядка.

Как сообщалось, в минувшем году в канадском городе Торонто в ночном клубе District 45 произошла стрельба. Ранения тогда получили по меньшей мере семь человек.

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