На один из крупнейших лайнеров в мире рухнул подъемный кран

В результате ЧП с судном "Оазис морей" пострадали восемь человек

Фото: Flickr

На один из крупнейших лайнеров в мире рухнул подъемный кран //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/322/7b9/5ca3227b9e5f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/322/7b9/5ca3227b9e5f8.jpg 2019-04-02T12:03:00+03:00 Другие страны В результате ЧП с судном "Оазис морей" пострадали восемь человек

Руководство американской компании Royal Caribbean оценивает повреждения, которые были нанесены некогда крупнейшему в мире круизному лайнеру Oasis of the Seas ("Оазис морей") на Багамских островах.

Как сообщает Florida Today, в доке Фрипорта – крупнейшего города острова Гранд-Багама, – где судно проходило плановое технической обслуживание, на Oasis of the Seas рухнул подъемный кран.

В результате ЧП пострадали не менее восьми человек, однако, как утверждает судовладелец, на данный момент их жизням ничего не угрожает.

В Royal Caribbean не могут сказать, как сильно случившееся повлияет на расписание лайнера, поскольку полученные им повреждения продолжают оцениваться.

Oasis of the Seas представляет собой настоящий плавучий город в 360 метра длиной и в 60 метров шириной, который может вмещать до 6300 пассажиров одновременно. На момент своего создания в 2009 году считался крупнейшим круизным лайнером в мире.

Напомним, что на прошлой неделе у берегов Норвегии потерпел крушение лайнер Viking Sky. Во время шторма у судна отказали все четыре двигателя, в результате чего сотни человек пришлось экстренно эвакуировать на вертолете прямо с палубы.

А в прошлом году "Сегодня" побывали на самом огромном и самом новом круизном лайнере в мире - "Симфонии морей", который также принадлежит компании Royal Caribbean.

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