На один из крупнейших лайнеров в мире рухнул подъемный кран
В результате ЧП с судном "Оазис морей" пострадали восемь человек
Руководство американской компании Royal Caribbean оценивает повреждения, которые были нанесены некогда крупнейшему в мире круизному лайнеру Oasis of the Seas ("Оазис морей") на Багамских островах.
Как сообщает Florida Today, в доке Фрипорта – крупнейшего города острова Гранд-Багама, – где судно проходило плановое технической обслуживание, на Oasis of the Seas рухнул подъемный кран.
В результате ЧП пострадали не менее восьми человек, однако, как утверждает судовладелец, на данный момент их жизням ничего не угрожает.
В Royal Caribbean не могут сказать, как сильно случившееся повлияет на расписание лайнера, поскольку полученные им повреждения продолжают оцениваться.
Oasis of the Seas представляет собой настоящий плавучий город в 360 метра длиной и в 60 метров шириной, который может вмещать до 6300 пассажиров одновременно. На момент своего создания в 2009 году считался крупнейшим круизным лайнером в мире.
Напомним, что на прошлой неделе у берегов Норвегии потерпел крушение лайнер Viking Sky. Во время шторма у судна отказали все четыре двигателя, в результате чего сотни человек пришлось экстренно эвакуировать на вертолете прямо с палубы.
А в прошлом году "Сегодня" побывали на самом огромном и самом новом круизном лайнере в мире - "Симфонии морей", который также принадлежит компании Royal Caribbean.
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