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Крушение Boeing 737: в Ethiopian Airlines сделали важное заявление

Сегодня, 14:19

Компания пообещала оказать поддержку в расследовании обстоятельств мартовской трагедии

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Крушение Boeing 737: в Ethiopian Airlines сделали важное заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/33d/d43/5c933dd43aef2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/33d/d43/5c933dd43aef2.jpg Другие страны Компания пообещала оказать поддержку в расследовании обстоятельств мартовской трагедии

Авиакомпания Ethiopian Airlines сохранит взаимодействие с корпораций Boeing, несмотря на мартовское крушение самолета Boeing 737 MAX 8. Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на главного управляющего авиакомпании Теволде Гебремариама.

"Boeing и Ethiopian Airlines будут и дальше поддерживать близкие отношения. Мы обязаны сотрудничать с Boeing и нашими партнерами из других авиакомпаний, чтобы сделать авиаперевозки еще надежнее", - заявил управляющий.

Он поддержал решение некоторых государств отказать от эксплуатации Boeing 737 MAX 8 до выяснения причин авиакатастрофы. От имени Ethiopian Airlines Гебремариама пообещал оказать поддержку в расследовании обстоятельств мартовской трагедии, которое ведут эксперты из Эфиопии, США, ряда других стран.

Ранее сообщалось, что рыночная стоимость американской корпорации Boeing в марте уменьшилась более чем на 40 млрд долларов после крушения самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии, .

Авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии

Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол. Подобное положение горизонтального стабилизатора было зафиксировано и у разбившегося самолета Lion Air.

Многие страны после крушения приостановили использование Boeing 737.

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Тег Эфиопия, Boeing, авиакатастрофа, Boeing-737

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Источник:

ТАСС

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