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Крушение Boeing в Эфиопии: очевидец сообщил о задымлении лайнера перед катастрофой

Сегодня, 00:53

По сообщению очевидца, лайнер перед крушением два раза сделал крутой поворот в воздухе

Фото: AFP
Крушение Boeing в Эфиопии: очевидец сообщил о задымлении лайнера перед катастрофой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/516/2d4/5c85162d4cd7b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/516/2d4/5c85162d4cd7b.jpg Другие страны По сообщению очевидца, лайнер перед крушением два раза сделал крутой поворот в воздухе

Из хвоста лайнера Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, который разбился несколько дней назад в Эфиопии, начал валить дым еще до крушения.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на очевидца катастрофы самолета. По словам свидетеля, Boeing 737 перед крушением два раза сделал крутое пике. После падения случился взрыв и начался пожар.

10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет "Боинг-737" авиакомпании Ethiopian потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.

Ранее, 29 октября 2018 года, пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air ("Лайон эйр"), выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, упал в море через 12 минут после взлета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

Повторная авиакатастрофа самолета одного типа по схожему сценарию может привести к приостановке эксплуатации.

Как мы уже писали, после трагедии в Китае власти ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 на внутренних национальных авиалиниях. 

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Тег Эфиопия, катастрофа, Boeing, Boeing-737

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