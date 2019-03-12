Крушение Boeing в Эфиопии: очевидец сообщил о задымлении лайнера перед катастрофой

По сообщению очевидца, лайнер перед крушением два раза сделал крутой поворот в воздухе

Фото: AFP

Крушение Boeing в Эфиопии: очевидец сообщил о задымлении лайнера перед катастрофой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/516/2d4/5c85162d4cd7b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/516/2d4/5c85162d4cd7b.jpg 2019-03-12T00:53:00+02:00 Другие страны По сообщению очевидца, лайнер перед крушением два раза сделал крутой поворот в воздухе

Из хвоста лайнера Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, который разбился несколько дней назад в Эфиопии, начал валить дым еще до крушения.



Об этом пишет Associated Press со ссылкой на очевидца катастрофы самолета. По словам свидетеля, Boeing 737 перед крушением два раза сделал крутое пике. После падения случился взрыв и начался пожар.

10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет "Боинг-737" авиакомпании Ethiopian потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.

Ранее, 29 октября 2018 года, пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air ("Лайон эйр"), выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, упал в море через 12 минут после взлета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

Повторная авиакатастрофа самолета одного типа по схожему сценарию может привести к приостановке эксплуатации.

Как мы уже писали, после трагедии в Китае власти ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 на внутренних национальных авиалиниях.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Крушение Boeing в Эфиопии: очевидец сообщил о задымлении лайнера перед катастрофой". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.