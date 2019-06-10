Крушение новейшего истребителя F-35 в Японии: стала известна причина

Расследование показало, что самолет был исправен, а 41-летний пилот сознание не терял

F-35. Фото: Flickr

Новейший боевой самолет пятого поколения F-35A ВВС Японии разбился не в силу технических проблем, а из-за того, что его пилот потерял ориентацию в пространстве, включая ощущение высоты и положения машины. В результате эксплуатация этих самолетов будет продолжена, говорится в опубликованном в понедельник промежуточном докладе о причинах катастрофы, который цитирует информационное агентство Киодо.

"Вероятность того, что у самолета возникла какая-либо техническая неполадка, крайне незначительна", – подчеркивается в документе.

9 апреля во время учений, говорится в докладе, пилот получил указание снизить высоту, чтобы обеспечить безопасную дистанцию с другим самолетом. Он спокойно ответил диспетчеру, что выполняет команду. При этом его самолет стал снижаться крайне резко и на скорости более 1,1 тыс. км в час врезался в поверхность океана в 135 км к востоку от базы ВВС Мисава на севере японского острова Хонсю.

Расследование показало, что самолет был исправен, а 41-летний пилот сознание не терял, что позволяет, как указывается, сделать вывод о том, что он просто потерял ориентацию и не понимал, что с огромной скоростью падает в океан. В учениях с этим самолетом принимали участие еще две такие машины, они активно обменивались информацией, что позволило, по данным следствия, восстановить картину случившегося. В то же время носитель памяти черного ящика разбившегося F-35A не найден.

F-35A пропал с экранов радаров во время тренировочного полета с базы ВВС Японии Мисава. Тело пилота не найдено. Самолет был собран в Японии из поступивших из США компонентов на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries. Это первый случай падения F-35A, поскольку такие истребители только начинают поступать в распоряжение армий различных стран. Япония планирует закупить в США 105 F-35 двух модификаций для оснащения своих ВВС и двух легких авианосцев.

Напомним, что ВВС США начали первое развертывание истребителей пятого поколения F-35A Lightning II на Ближнем Востоке, которые расширят антитеррористические возможности западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, в частности, в Сирии и Ираке, а также Афганистане.

Кроме того мы писали, что в США решили провести масштабную проверку истребителей-бомбардировщиков F-35.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Крушение новейшего истребителя F-35 в Японии: стала известна причина". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"