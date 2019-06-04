В Японии возобновят полеты F-35A после недавнего крушения истребителя

Причины крушения новейшего самолета по-прежнему остаются неизвестны

Фото: Wikipedia

Власти Японии решили прекратить поиски обломков многоцелевого боевого самолета пятого поколения F-35A ВВС страны, который 9 апреля упал в Тихий океан у побережья префектуры Аомори на севере главного острова страны Хонсю.

Об этом сообщило агентство Киодо.

Правительство страны также приняло решение в ближайшее время возобновить полеты F-35A, которые были приостановлены в результате крушения. Ранее японские военные спасатели смогли обнаружить крыло, фрагмент двигателя и часть черного ящика самолета, однако в нем отсутствовал носитель памяти. Причины гибели новейшего самолета по-прежнему остаются неизвестны.

F-35A пропал с экранов радаров во время тренировочного полета с базы ВВС Японии Мисава. Тело пилота не найдено. Самолет был собран в Японии из поступивших из США компонентов на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries. Это первый случай падения F-35A, поскольку такие истребители только начинают поступать в распоряжение армий различных стран. Япония планирует закупить в США 105 F-35 двух модификаций для оснащения своих ВВС и двух легких авианосцев.

Напомним, что ВВС США начали первое развертывание истребителей пятого поколения F-35A Lightning II на Ближнем Востоке, которые расширят антитеррористические возможности западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, в частности, в Сирии и Ираке, а также Афганистане.

Кроме того мы писали, что в США решили провести масштабную проверку истребителей-бомбардировщиков F-35.

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