Крушение парома в Ираке: количество жертв увеличилось до 85

Причиной кораблекрушения назван перегруз – вместо 75 человек на борту судна находились не менее 170

Крушение парома в Ираке: количество жертв увеличилось до 85 2019-03-21T18:42:00+02:00 Другие страны Причиной кораблекрушения назван перегруз - вместо 75 человек на борту судна находились не менее 170

Спасатели достали из воды на месте кораблекрушения в Ираке уже 85 погибшего, сообщают местные СМИ с ссылкой на иракский МВД.

Кроме того, спасти удалось 55 человек, включая 19 детей. Среди погибших также есть дети, но их точное количество не сообщается.

Премьер-министр Ирака Адель Абдель-Махди уже выразил свои соболезнования близким погибших и приказал немедленно расследовать обстоятельства случившегося.

По предварительным данным причиной трагедии стал троекратный перегруз парома – при максимальной пассажировместимости в 75 человек на его борту по уточненной информации находились от 170 до 250 человек.

Кроме того, большое количество жертв объясняют сильным течением на реке Тигр, где произошло кораблекрушение, и тем, что большинство погибших были детьми.

Напомним, ранее сообщалось о 60 погибших в окрестностях Мосула.

Мы также писали, что ранее в этом месяце в Японии едва не произошло кораблекрушение с многочисленными жертвами, когда скоростной паром со 120 пассажирами столкнулся с китом. В результате случившегося 87 человек получили травмы разной степени тяжести.

Кроме того, ранее в этом году сообщалось о кораблекрушении судна с украинцами у берегов Турции: грузовое судно класса Volgo-Balt 214 под панамским флагом шло из российского порта Азов в турецкий Самсун. В результате произошедшего погибли шесть человек, включая четырех граждан Украины.

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