Крушение самолета на Кубе: консул проверяет наличие украинцев среди пассажиров

Сегодня, 22:45

На борту были 104 пассажира и 9 членов экипажа             

На месте трагедии, фото AFP
На месте трагедии, фото AFP

Консул Украины проверяет наличие украинцев среди пассажиров самолета, который разбился на Кубе 18 мая. Об этом на своей странице в Twitter сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Авиакатастрофа на Кубе. Консул проверяет информацию, могли ли быть на борту Boeing 737 украинцы", – говорится в сообщении.

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Как сообщалось, на Кубе после взлета из аэропорта Гаваны разбился и взорвался самолет "Боинг-737". На борту были 104 пассажира и 9 членов экипажа. Самолет упал на фермерское поле. Пожарные находятся на месте аварии и пытаются потушить тлеющие остатки фюзеляжа.

На место приехали службы скорой помощи. Местные жители рассказали, что видели, как выживших пасажиров, отвозили в машинах скорой помощи. Также по информации СМИ, трое пассажиров, которые находились на борту самолета Boeing 737, разбившегося на Кубе, находятся в критическом состоянии.  Также на место аварии отправились государственные служащие и президент Кубы Мигель Диас-Канель.Он заявил о "большом количестве жертв".
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Источник:

"Сегодня"

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