Крушение самолета на Кубе: консул проверяет наличие украинцев среди пассажиров

На борту были 104 пассажира и 9 членов экипажа

Консул Украины проверяет наличие украинцев среди пассажиров самолета, который разбился на Кубе 18 мая. Об этом на своей странице в Twitter сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Авиакатастрофа на Кубе. Консул проверяет информацию, могли ли быть на борту Boeing 737 украинцы", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, на Кубе после взлета из аэропорта Гаваны разбился и взорвался самолет "Боинг-737". На борту были 104 пассажира и 9 членов экипажа. Самолет упал на фермерское поле. Пожарные находятся на месте аварии и пытаются потушить тлеющие остатки фюзеляжа.

На место приехали службы скорой помощи. Местные жители рассказали, что видели, как выживших пасажиров, отвозили в машинах скорой помощи. Также по информации СМИ, трое пассажиров, которые находились на борту самолета Boeing 737, разбившегося на Кубе, находятся в критическом состоянии. Также на место аварии отправились государственные служащие и президент Кубы Мигель Диас-Канель.Он заявил о "большом количестве жертв".