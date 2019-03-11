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Крушение самолета в Эфиопии: в ООН назвали количество погибших сотрудников

Сегодня, 15:59

В Организации Объединенных Наций сообщили, что авиакатастрофа унесла жизни 22 сотрудников

Фото: AFP
Крушение самолета в Эфиопии: в ООН назвали количество погибших сотрудников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/516/2d4/5c85162d4cd7b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/516/2d4/5c85162d4cd7b.jpg Другие страны В Организации Объединенных Наций сообщили, что авиакатастрофа унесла жизни 22 сотрудников

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла жизни 22 сотрудников Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщили в офисе генсека организации.

"Подтверждаем гибель 22 сотрудников", – сказали там.

Ранее сообщалось, что граждане 33 государств были на борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение в воскресенье утром при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби. Как сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, в результате крушения Boeing 737 никто не выжил.

По словам представителей авиакомпании, "погибли 32 кенийца, а также 18 граждан Канады, девять – Эфиопии, восемь – Италии, восемь – Китая, восемь – США, семь – Великобритании, семь – Франции, шесть – Египта, пять- Нидерландов, четыре – Индии, четыре – Словакии, трое – Австрии, трое – Швеции, трое – России, двое – Марокко, двое – Испании, двое – Израиля, двое – Польши, по одному – Бельгии, Сербии, Норвегии, Ирландии, Индонезии, Йемена, Уганды, Судана, Руанды, Сомали, Того, Мозамбика, Туниса, Саудовской Аравии". Еще четверо пассажиров были с паспортами ООН, их национальность устанавливается, уточнили в компании. Восемь членов экипажа – граждане Эфиопии.

Напомним, что лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в Найроби, потерпел крушение.  

Авиакомпания Ethiopian Airlines считается крупнейшим перевозчиком на африканском континенте.

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Тег Эфиопия, самолет, ООН, авиакатастрофа

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ТАСС

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