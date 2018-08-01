Крымчан ошибочно пустили в Финляндию по российским паспортам

Сегодня, 20:42

По словам украинского посла, при выдаче виз сработал человеческий фактор

Фото &quot;Сегодня&quot;
Фото "Сегодня"

Двум жителям оккупированного Крыма выдали финские визы по российским паспортам и впустили в Финляндию. По словам посла Украины в Финляндии Андрея Олефирова, это произошло по ошибке, передает "Радио Свобода".

"Мне кажется, что этих граждан сначала пустили в Финляндию по туристической визе из-за человеческого фактора: ежегодно в консульствах в Санкт-Петербурге выдают до миллиона шенгенских виз. Законодательство, которое запрещает выдавать визы таким лицам, конечно же, отсутствует – это просто добрая воля стран-членов Европейского Союза в ответ на обращение украинской стороны", – отметил посол.

Олефиров добавил, что последняя инстанция в таких вопросах – не консульство, а миграционные власти, которые уже внутри страны проверяют документы приезжих.

"Когда финские миграционные власти поняли, откуда приехали эти лица и что это та самая серия документов, которые выдаются именно в Крыму, они последовали  рекомендациям нашего МИДа. Все крымчане считаются гражданами Украины до выхода из гражданства", – подытожил дипломат.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии намереваются депортировать из страны семью, члены которой получили в оккупированном Крыму паспорта граждан РФ.

Ранее мы писали, что после российской аннексии Крыма женщина отказалась от российского паспорта

Не так давно жителю оккупированного Крыма, который впервые после аннексии решил выехать на материковую Украину и спросил в сети совет, что делать с российским паспортом, в соцсетях дали целый ряд забавных рекомендаций.
Россия, Финляндия, Крым, визы, паспорта

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