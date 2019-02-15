Куба обвинила США в тайной отправке спецназа в Венесуэлу
Власти Острова свободы опубликовали документ, в котором США обвиняют в военной интервенции
В четверг, 14 февраля, Куба обвинила США в том, что Пентагон тайно отправил спецназ в Венесуэле, где проходят массовые акции протеста против президента Николаса Мадуро. В декларации сообщается, что спецназ армии США был отправлен в рамках плана вмешательства в южноамериканскую страну под предлогом гуманитарного кризиса.
"В период с 6 по 10 февраля военно-транспортный самолет прилетел в аэропорт имени Рафаэля Миранды в Пуэрто-Рико, авиабазу Сан-Исидро, в Доминиканской Республике и на другие стратегически расположенные карибские острова, вероятно, без ведома правительств этих стран.
Эти полеты были начаты на американских военных объектах, из которых действуют подразделения спецназа и корпуса морской пехоты, которые используются для секретных действий", – говорится в сообщении кубинских властей.
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Куба была ключевым сторонником венесуэльского правительства с тех пор, как в 1998 году под руководством бывшего лидера Уго Чавеса началась так называемая Боливарианская революция.
Напомним, Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Николас Мадуро сложил полномочия президента и уехал из Венесуэлы, к примеру на Кубу или в Россию.
Ранее Соединенные Штаты призвали страны Южной Америки оказать помощьпротестующим в Венесуэле. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
На данный момент провозгласивший себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо заручился поддержкой Евросоюза, 15 стран-членов Организации американских государств, США, Канады, Израиля и многих других государств, включая Украину.
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