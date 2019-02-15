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Куба обвинила США в тайной отправке спецназа в Венесуэлу

Сегодня, 04:14

Власти Острова свободы опубликовали документ, в котором США обвиняют в военной интервенции

Фото: AFP
Куба обвинила США в тайной отправке спецназа в Венесуэлу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/9be/b66/5c49beb6656d3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/9be/b66/5c49beb6656d3.jpg Другие страны Власти Острова свободы опубликовали документ, в котором США обвиняют в военной интервенции

В четверг, 14 февраля, Куба обвинила США в том, что Пентагон тайно отправил спецназ в Венесуэле, где проходят массовые акции протеста против президента Николаса Мадуро. В декларации сообщается, что спецназ армии США был отправлен в рамках плана вмешательства в южноамериканскую страну под предлогом гуманитарного кризиса.

"В период с 6 по 10 февраля военно-транспортный самолет прилетел в аэропорт имени Рафаэля Миранды в Пуэрто-Рико, авиабазу Сан-Исидро, в Доминиканской Республике и на другие стратегически расположенные карибские острова, вероятно, без ведома правительств этих стран.

Эти полеты были начаты на американских военных объектах, из которых действуют подразделения спецназа и корпуса морской пехоты, которые используются для секретных действий", – говорится в сообщении кубинских властей.

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Куба была ключевым сторонником венесуэльского правительства с тех пор, как в 1998 году под руководством бывшего лидера Уго Чавеса началась так называемая Боливарианская революция.

Напомним, Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Николас Мадуро сложил полномочия президента и уехал из Венесуэлы, к примеру на Кубу или в Россию. 

Ранее Соединенные Штаты призвали страны Южной Америки оказать помощьпротестующим в Венесуэле. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

На данный момент провозгласивший себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо заручился поддержкой Евросоюза, 15 стран-членов Организации американских государств, США, Канады, Израиля и многих других государств, включая Украину.

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Тег Венесуэла, Куба, США, Пентагон, спецназ, Мадуро, Гуайдо

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Reuters

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