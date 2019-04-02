Курение палок стало причиной массовых болезней в Таиланде

Дым от лесных пожаров, которые начинаются из-за курящих фермеров, продержался целый год в Таиланде

Курение палок стало причиной массовых болезней в Таиланде 2019-04-02T17:16:39+03:00 Другие страны Дым от лесных пожаров, которые начинаются из-за курящих фермеров, продержался целый год в Таиланде

"Кризис здоровья" – так на севере Таиланда называют проблемы, возникающие из-за загрязненного воздуха.

Туман из-за дыма, который обычно является сезонным явлением, продержался в регионе круглый год.

Спасатели утверждают, что фермеры и охотники курят сухие листья или ветки, и часто это оборачивается лесными пожарами.

Поскольку таиландские джунгли – очень густые и влажные, дым не рассеивается, а стоит неделями, поэтому люди, испытывающие проблемы с дыханием, вынуждены обращаться в больницы.

Напомним, что киевские власти собрались всерьез бороться с загрязнением воздуха в городе, поскольку из-за огромного количеств автомобилей в городе за последние 20 лет концентрация диоксида азота возросла на 50%, а формальдегида – на 200%.

Кроме того, мы писали, что главной причиной загрязнения воздуха в Польше было признано печное отопление - 30% поляков все еще используют уголь для обогрева своего жилья.

Также сообщалось, что в немецком Гамбурге также решили бороться с загрязнением воздуха, и с этой целью городская администрация запретила на движение по городу старых дизельных автомобилей и грузовиков.

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