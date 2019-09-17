Курс на потепление в отношениях Беларуси и США: итоги встречи Лукашенко и Хейла

Лукашенко заявил, что Минск нацелен на развитие отношений с Вашингтоном

Александр Лукашенко и Дэвид Хейл / Фото: AFP

Вашингтон готов обсуждать дальнейшие шаги по ослаблению санкций в отношении Минска и углублению отношений, но ждет прогресса от Беларуси в сфере соблюдения прав человека и демократии. Об этом заявил журналистам во вторник заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл после встречи в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который назвал страну, без которой нельзя урегулировать конфликт на Донбассе.

"При достижении прогресса (в сфере прав человека и демократии – Ред.) мы будем готовы обсуждать дальнейшие шаги по ослаблению санкций и углублению нашего сотрудничества", – сказал Хейл.

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Дэвид Хейл также отметил, что взаимный обмен США и Белоруси послами станет шагом в нормализации отношений двух стран.

"Мы считаем, что сегодня исторический момент в белорусско-американских отношениях. Я рад принять участие в объявлении готовности к обмену послами как следующего шага в нормализации наших отношений", – сказал Хейл.

Отметим, визит заместителя госсекретаря США в Беларусь – одна из тем дня. Более подробно смотрите в сюжете.

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