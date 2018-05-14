Курс на стратегическое сближение: появились подробности встречи Путина и Пашиняна

Сегодня, 16:17

Пашинян отметил, что в Армении высоко ценят "конструктивную позицию", которую Россия занимала в ходе внутриполитического кризиса в стране

Никол Пашинян. Фото: AFP
Никол Пашинян. Фото: AFP

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным заверил его в "стратегической важности армяно-российских отношений". Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Никто никогда не ставил, и я думаю, что не будет ставить под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений. Мы настроены и у нас есть большая энергия дать новый импульс нашим отношениям и в политическом смысле, и в торгово-экономическом смысле. И мы надеемся развивать наши отношения в военно-технической области и в других отраслях", – сказал премьер-министр Армении.

Пашинян отметил, что в Армении высоко ценят "конструктивную позицию", которую Россия занимала в ходе внутриполитического кризиса в стране.

Путин на встрече, состоявшейся в Сочи 14 мая, выразил надежду, что при новом правительстве Армении отношения между Москвой и Ереваном будут развиваться не менее динамично, чем раньше.

Президент России заявил, что Москва "рассматривает Армению как ближайшего партнера и союзника в регионе", добавив, что это касается и экономического взаимодействия, и вопросов безопасности.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне вечером прибыл в Сочи для участия в саммите Евразийского экономического союза.

Как известно, Никол Пашинян был назначен премьер-министром Армении 8 мая 2018 года после массовых протестов, которые длились по всей стране с 13 апреля.

Пашинян был единственным кандидатом на эту должность. Предыдущий премьер Серж Саргсян подал в отставку на фоне массовых митингов сторонников оппозиции. Акции протеста также привели к распаду правящей парламентской коалиции.
Россия, Армения, Путин, пашинян

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