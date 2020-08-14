Лежачих не бьют: Лукашенко "просит" ОМОН включать тормоза

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который заявил, что против Беларуси началась агрессия, обратился к силовикам с просьбой не избивать уже лежащих протестующих.

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"Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз", – цитирует главу государства БЕЛТА.

"Опять же, как человек военный, я понимаю: когда ты в казарме всю жизнь, можно сказать, военную, спишь рядышком (тот же ОМОНовец 20-летний – чей-то ребенок), рядом живем уже второй год… И когда подло (это вот не по-мужски) заезжают со спины и бьют этих ребят – милиционеров… И парень напополам переломился, позвоночник поломан, он на всю жизнь инвалид", – продолжил Лукашенко.

"Скажите, а каково матери этого ребенка? Да, плохо, что синяки. Но синяки пройдут, а его уже на ноги не поставишь. А переломанных сколько ног, конечностей! Почти около сотни человек пострадали!" – говорит президент Беларуси.

"Это что, ОМОНовцам это надо или милиции? Да они тренировались спокойно, в этой казарме жили. Но они вышли, чтобы защитить их (граждан. – Ред.), а они их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ... Это ж специально! Мы же с вами понимаем, кто это делает", – заявил Лукашенко.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Лукашенко назвал протестующих "пушечным мясом" и посоветовал не высовываться на улицы.

Также напомним, что в Новополоцке произошло жесткое задержание парня, который возвращался домой. ОМОНовцы поставили его на колени, заставили сцепить руки за головой, после чего силовик с разбега ударил ногой в спину и повалил на землю. После избиения ОМОНовцы уволокли парня в автозак на глазах наблюдавших за всем этим родственников.

Видео: t.me/tutby_official

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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