Лидер "Хезболлы" заявил об ответных ударах на действия Израиля

Бойцы "Хезболлы" намерены сбивать все беспилотники, которые вторгнутся в воздушное пространство Ливана

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Лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что отныне его бойцы имеют возможность наносить точечные удары по израильской армии.

"Бойцы сопротивления нанесли удар по врагу на определенной глубине территории, несмотря на все предпринятые меры. "Хезболле" удалось нанести удар после терпеливого наблюдения и сбора разведывательных данных", – сказал он.

По словам Насраллы, отныне бойцы "Хезболлы" намерены сбивать все беспилотники, которые вторгнутся в воздушное пространство Ливана.

"Ответ сопротивления накануне – это пример того, каким будет наше отношение к любым атакам в будущем, – отметил лидер "Хезболлы". – Если вы нападете, тогда все ваши границы, ваши силы и поселения будут находиться в зоне опасности".

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Как сообщалось, растущая напряженность в отношениях между Израилем, Ливаном и базирующейся в Ливане террористической группировкой "Хезболла" обострилась после субботнего удара Израиля по иранской базе в Сирии, в результате чего были убиты два боевика "Хезболлы", а также нападения израильской стороны с применением беспилотников в Бейруте в воскресенье.

После обстреласо стороны Ливана израильская армия призвала людей, проживающих в радиусе 4 км от ливанской границы, не покидать свои дома.

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В свою очередь лидер "Хезболлы" Сайед Хасан Насралла в телевизионном обращении предупредил Израиль, что движение готовит скорый ответ на атаку двух израильских беспилотников на Бейрут.

В конце прошлого года израильская армия провела на границе с Ливаном операцию "Северный щит" по обнаружению и нейтрализации подземных ходов между Ливаном и Израилем.

Тогда же израильские власти заявляли о готовности Армии обороны Израиля провести военную операцию против "Хезболлы" на ливанской территории.

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