Израиль ударил по объектам иранских сил в Сирии

Истребители нанесли удары по нескольким террористическим целям в Акрабе в Сирии

Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Израильские истребители нанесли удары по иранским целям к северо-востоку от Дамаска. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба армии Израиля.

В заявлении военных отмечается, что истребители нанесли удары по нескольким террористическим целям в Акрабе в Сирии.

Удару подверглись силы Аль-Кудс (силы специального назначения Корпуса стражей исламской революции), а также шиитские формирования, которые, как утверждается, планировали атаку на израильские цели с сирийской территории в последние дни.

Подчеркивается, что сорванная атака включала планы по запуску нескольких оснащенных вооружением беспилотников для использования против израильских объектов.

При этом в армии Израиля допустили возможность потерь среди личного состава иранских сил и шиитских отрядов на атакованных объектах.

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Ранее государственное телевидение Сирии сообщило, что ПВО страны отразила большинство ракетных ударов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично подтвердил информацию об ударах по Сирии.

"Крупными оперативными усилиями мы предотвратили нападение на Израиль со стороны иранских сил Аль-Кудс и шиитских отрядов. Я снова говорю: у Ирана нигде нет иммунитета. Наши силы действуют во всех сферах против иранской агрессии", − написал Нетаньяху в Twitter.

Ранее сообщалось, что делегация сирийской оппозиции на переговорах в Нур-Султане согласилась на перемирие под Идлибом.

Сирийское телевидение объявило о согласии правительства на прекращение огня в Идлибе, если будут выполнены сочинские договоренности – оппозиция отойдет на 20 км от демилитаризованной зоны, и оттуда будет выведена тяжелая артиллерия.

Как известно, тринадцатая международная встреча высокого уровня по Сирии прошла 1–2 августа в Нур-Султане. В ней приняли участие делегации стран-гарантов (Ирана, России и Турции), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей на переговоры приглашены высокие представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые примут участие в астанинском переговорном процессе.

Ситуация в Сирии в настоящий момент застыла на месте. Очаг сопротивления Асаду в Идлибе пользуется поддержкой Турции, и наступление сирийских правительственных войск в этом районе имело бы катастрофические последствия. Соединенные Штаты постепенно уходят из Сирии, а Саудовская Аравия, Иран и другие не хотят встревать, опасаясь санкций США.

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Напомним, в середине мая США заявили, что, по имеющимся признакам, режим Башара Асада в Сирии, возможно, снова применяет химическое оружие, и призвали сирийские власти отказаться от этого.

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