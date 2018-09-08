Лидер КНДР настроен на объединение двух Корей – Матвиенко

Лидер КНДР Ким Чен Ын настроен на движение к объединению двух Корей. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы рассчитываем, что межкорейские переговоры будут давать конкретный результат", – сказала она.

По ее словам, большую важность представляет не только гуманитарная сфера, но и "совместные экономические проекты".

"Это также будет связывать страны, это такой постепенный плавный переход к объединению, такая возможность и такая перспектива есть", – отметила она.

"Северокорейский лидер настроен на движение в эту сторону, к объединению двух Корей", – подчеркнула Матвиенко, заявив, что "некоторые региональные и внерегиональные игроки не заинтересованы в объединении двух Корей, потому что кое-кому хочется через это манипулировать, удерживать позиции в регионе".

"Но настрой сегодня у президента Южной Кореи и в КНДР именно в эту сторону, в этом направлении", – резюмировала Матвиенко.

Напомним, что не так давно, Минфин США внес в санкционный список шесть грузовых кораблей под российскими флагами и два юридических лица в рамках ограничений по Северной Корее.

Лидер Северной Кореи также согласился провести третий саммит с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Как ожидается, они встретятся в Пхеньяне 18-20 сентября и обсудят практические меры по денуклеаризации.