Лидер венесуэльской оппозиции озвучил дату нового этапа борьбы за власть в Венесуэле
Гуайдо призвал всю Боливарианскую Республику к мобилизации
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что в следующий вторник, 23 июля, на улицах Каракаса состоится заседание Национальной ассамблеи (однопалатного парламента – ред), во время которого он объявит о новом этапе борьбы за власть в стране.
"Следующее заседание парламента пройдет 23 июля вместе с народом на улице. С помощью усилий гражданского общества и деятельности Национальной ассамблеи мы перейдем к следующему этапу нашей борьбы", — написал политик в своем Twitter.
Кроме того, Гуайдо призвал всю Боливарианскую Республику "к мобилизации". "Все в Каракас!", — добавил он.
Лидер Боливарианской Республики Николас Мадуро принял решение сменить всех восьмерых командующих национальными военными округами.
10 июля Мадуро назначил главой Генерального штаба экс-командующего сухопутными войсками страны.
Перестановки в Вооруженных силах Венесуэлы произошли после того, как власти сообщили о предотвращении попытки государственного переворота, которая планировалась на 23–24 июня и предусматривала убийство президента. Среди задержанных за участие в сговоре были военнослужащие.
Напомним, что в мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.
Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.
При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек.
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