Лихорадка денге в Гондурасе: количество умерших растет

В начале июля в Гондурасе объявлено о введении чрезвычайного положения в связи с ростом числа людей, заразившихся лихорадкой

Гондурас / Фото: AFP

Еще 7 человек погибли в Гондурасе от лихорадки денге за последние дни, и общее число жертв опасной болезни достигло уже 89 с начала года. Об этом сообщило в воскресенье агентство ЭФЭ со ссылкой на данные министерства здравоохранения центральноамериканской республики.

В настоящее время проводятся лабораторные анализы проб, взятых у нескольких десятков погибших, причиной смерти которых, по предварительным заключениям врачей, также могло стать заражение вирусом денге. По данным Минздрава, среди людей, скончавшихся от лихорадки, большинство составляют дети.

С начала года в Гондурасе зарегистрировано более 49,3 тыс. человек, заразившихся лихорадкой. Больше всего случаев заражения опасным вирусом зарегистрировано на территории департаментов Кортес и Йоро (север страны), Копан и Санта-Барбара (запад), Оланчо и Эль-Параисо (восток), Франсиско-Морасан и Комаягуа (центр). Как отмечают специалисты, в стране сложилась самая серьезная за последние годы ситуация с распространением денге.

В начале июля в Гондурасе объявлено о введении чрезвычайного положения в связи с ростом числа людей, заразившихся лихорадкой. Соответствующий декрет подписал президент страны Хуан Орландо Эрнандес. В республике принимаются меры для предотвращения распространения комаров Aedes aegypti, переносящих вирус денге.

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Девять человек скончались в Сингапуре с начала года из-за лихорадки денге, что стало рекордно высоким показателем за последние годы.

В начале 2017 года фармацевтическая корпорация Sanofi приступила к применению первой в мире вакцины против денге. Наиболее масштабное ее использование началось на Филиппинах, где были привиты в том числе около 830 тыс. школьников. Через некоторое время 14 детей скончались. Впоследствии производитель признал, что даже после прививки человек может заболеть другим типом лихорадки денге, и в таком случае болезнь приобретает крайне тяжелые, а порой и смертельные формы.

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Денге — вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы — высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.

Напомним, что ранее в одной из самых туристических стран мира объявили эпидемию.

Добавим, что в ранее в Киеве подтвердили случай заболевания лихорадкой Западного Нила у молодого мужчины, который отдыхал на Крите. Врачи предварительно предполагали, что у пациента менингоэнцефалит, лихорадка неизвестного генеза. Диагноз был поставлен после анализа сыворотки крови в вирусологической референс-лаборатории. Отдельно отмечается, что анализ не выявил риска для здоровья украинцев.

Денге – вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы – высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями.

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