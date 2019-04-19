Лукашенко дал понять, что слияния Беларуси с Россией не будет

Свою независимость белорусы строили в условиях сложнейших геополитических трансформаций

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в вопросах суверенитета и безопасности во внешней и внутренней политике его страны не было и не будет места компромиссам. Об этом он сказал в пятницу, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту страны.

"В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места компромиссам. Неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность", – подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, развивая отношения со стратегическими союзниками и зарубежными партнерами в различных частях земного шара, белорусы "ни на шаг не отступили от принципа самостоятельного принятия решений, подчиненных собственным национальным интересам, но не противоречащих интересам других народов".

Лукашенко отметил, что свою независимость белорусы строили в условиях сложнейших геополитических, экономических, общественных, региональных и глобальных трансформаций.

"Мы находились под пристальным вниманием мирового сообщества. За нами наблюдали, оценивали, порой навешивали ярлыки и ставили в условия экономической и политической блокады, - сказал Лукашенко. - Но через тернии санкций, испытания мировыми кризисами мы вышли к намеченным целям, создав в центре Европы свою страну".

Напомним, ранее Александр Лукашенко раскритиковал российское руководство за ряд ограничений, введенных против импорта белорусских овощей.

В то же время, по его словам, Беларусь не против создания общей валюты с Российской Федерацией, но это должен быть ни российский, ни белорусский рубль.

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