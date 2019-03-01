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Лукашенко мешают российские олигархи: президент Беларуси сказал чем

Сегодня, 11:21

Президент Беларуси обвинил Кремль в лоббировании интересов российских олигархов в ущерб отношений двух стран

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: AFP
Лукашенко мешают российские олигархи: президент Беларуси сказал чем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8f9/02d/5c78f902d24c5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8f9/02d/5c78f902d24c5.jpg Другие страны Президент Беларуси обвинил Кремль в лоббировании интересов российских олигархов в ущерб отношений двух стран

Российские власти блокируют поставки в страну продукцию многих белорусских предприятий в угоду правящим страной олигархическим кланам, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Зачем вы торпедируете поставки белорусской сельхозпродукции, ведь многие белорусские предприятия сертифицированы в Евросоюзе, а вы многие предприятия закрыли для поставок и не пускаете на российский рынок, думаю ответ здесь понятен, дело здесь не в качестве", — сказал он на пресс-конференции 1 марта.

Лукашенко обвинил Кремль в лоббировании интересов российских олигархов, отметив, что в РФ "крупный бизнес сросся с властью", что, в свою очередь, блокирует отношения Москвы и Минска.

Напомним, ранее Лукашенко предупредил Россию, что она может потерять Беларусь в качестве своего единственного союзника на западном направлении, если не пойдет Минску навстречу в решении последствий налогового маневра в нефтяной сфере.

Также мы писали, что Александр Лукашенко сказал, что больше не называет Россию братским народом, и объяснил почему.

Кроме того, сообщалось, что в Украине предложили построить защитную стену на границе с Беларусью.

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Тег Россия, экспорт, Беларусь, Лукашенко, олигархи, союзное государство

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ТАСС

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