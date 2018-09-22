Лукашенко обсудил с Путиным Украину

Сегодня, 14:27

Стороны обсудили болезенные вопросы о будущем СНГ

Лукашенко и Путин. Фото: gettyimages
Лукашенко и Путин. Фото: gettyimages

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи обсуждали политическое взаимодействие и украинскую тематику. Об этом глава белорусского государства заявил 22 сентября на совещании в Минске, передает БЕЛТА.

"Конкретные вопросы у нас, известные вопросы, по ОДКБ, прежде всего, председательства в ОДКБ и развития этой организации. Много внимания мы уделили болезненным вопросам в рамках СНГ, которые касаются наших обоих государств. Прежде всего – Украина. В очень позитивном ключе был диалог", – рассказал белорусский лидер.

"Думаю, что эти вопросы будут еще обсуждаться прежде всего в Душанбе через неделю (на саммите СНГ. – Ред.). Ну и не обойдем мы их 12 октября в Могилеве во время Форума регионов Беларуси и России, на котором будут оба президента и руководители правительств", - добавил Лукашенко.

Отметим, ранее президент Беларуси со словами "как будто мы вассалы" пожаловался на отношение России к его стране. Лукашенко тогда в очередной раз упрекнул Москуву в недобросовестной конкуренции.

"Да и у нас далеко за примерами ходить не надо – возьмите хотя бы "молочные" и "мясные" баталии, "сахарные", которые устраивает наш ближайший партнер, блокируя доступ натуральным белорусским продуктам на свой рынок", – говорилось в его недавнем послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко потребовал искать альтернативу российскому рынку.
Путин, Лукашенко, Украина

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