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Лукашенко назвал протестующих "овцами", которыми управляют из Европы

10 августа, 13:35

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Лукашенко заявил, что протестами управляли из Британии, Чехии, Польши

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что протесты в стране управлялись из европейских стран. В частности, он назвал Чехию, Польшу и Великобританию.

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"Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - заявил Лукашенко на встрече с председателем Исполнительного комитета-исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, передает ATN_News.

Власти Польши считают обвинения безосновательными. МИД отрицает причастность страны к протестам.

"Эти обвинения мы считаем безосновательными", — сказал в понедельник глава польского МИД Яцек Чапутович, сообщает ТАСС.

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Выборы в Беларуси: все подробности исторического голосования

Напомним, во время протестов в Беларуси были задержаны около трех тысяч участников акций – об этом заявило МВД страны. Протесты прошли в 33 населенных пунктах страны. Пострадали, по официальным данным, 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц.

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Состоявшиеся выборы в Беларуси вызвали беспокойство в Европейском Союзе. Европейцы не оценили действия власти против активистов и могут провести саммит относительно событий в стране.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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протесты ЕС Александр Лукашенко Выборы в Беларуси
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