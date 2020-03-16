Лукашенко отказался закрывать границы и жестко ответил Кремлю

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался закрывать границу с Россией в ответ на аналогичное решение властей в Москве.

Об этом он заявил 16 марта на встрече с главной своей Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Беларуси Андреем Равковым.

"Хочу некоторым горячим головам в России посоветовать думать, прежде чем говорить. Закрыть, как и начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить. А я знаю, как это — открывать", — цитирует Лукашенко портал БелТА.

Читайте также: Лукашенко обвинил Путина в "толкотне, возне и понуждении"

Реклама

Президент напомнил о подписанном в 1995 году российско-белорусском договоре о едином таможенном пространстве.

Лукашенко раскритиковал инициативу Кремля закрыть международные границы, отметив, что следовали закрыть и границы между округами внутри страны.

"Мне кажется, что там больше озабочены, как Москву каким-то забором огородить, и думают: не дай бог, правительство Российской Федерации заразится", — подчеркнул президент.

В тренде Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 150 тысяч

Белорусский лидер заверил в том, что не станет вводить аналогичные ограничительные меры, потому что "до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве", и заверил в том, что обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным карантинные меры.

В то же время, он не исключил, коронавирус COVID-19, из-за которого Москва и закрыла границы, может проникнуть в Беларусь из России.

Стоит отметить, что в 2018 году Лукашенко уже выражал готовность ввести контроль на границе с Россией, если такое решении примет Москва.

Напомним, что ранее Лукашенко обвинил российские СМИ в масштабной пропагандистской кампании против его страны, отметив, что уже предоставил Путину доказательства. При этом, как мы уже писали, в Беларуси количество сторонников объединения с Россией за год резко снизилось – с 60,4 до 40,4%.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама