Лукашенко отреагировал на появление американских танков в Литве

Фото: lrt.lt

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны разработать и в самое ближайшее время представить ему план мероприятия по адекватному реагированию на размещение в Литве бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США. Об этом журналистам сообщил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, передает БЕЛТА.

По словам госсекретаря Совбеза, в Литву уже прибывают подразделения американской бронетанковой дивизии. При этом местом дислокации выбран полигон Пабраде буквально в 15 км от границы с Беларусью.

"Это один из самых крупных военных полигонов на территории Литвы. До сих пор американских подразделений в этой стране не было. Сейчас они там появляются. Прежде всего, прибыли танковые подразделения", – сказал Станислав Зась.

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Он подчеркнул, что в этой ситуации нельзя быть просто наблюдателем. "В любой стране прорабатываются ответные меры (на подобные шаги со стороны стран-соседей – Ред.). И глава государства поставил задачу Госсекретариату и Министерству обороны внести предложения по реагированию на этот факт. Такие предложения будут отработаны и доложены президенту в начале следующей недели", – заявил Госсекретарь Совбеза.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты начали размещать свою тяжелую военную технику в литовском Пабраде. Как сообщили в Министерстве обороны балтийского государства, 21 октября на расположенный неподалеку от границы с Беларусью полигон прибыли 30 танков Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley.

Технику доставляют до Риги по морю, а оттуда – по железной дороге.

"Это является сигналом для России о вовлеченности США (в процесс обороны Балтийского региона. – Ред.). Это дополнительный сдерживающий фактор", – отметил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, добавив, что в ближайшие недели ожидается прибытие еще нескольких десятков танков.

Напомним, в Литве прошли международные военные учения НАТО Eager Leopard.

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