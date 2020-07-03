Лукашенко рассказал, почему украинцы и россияне завидуют белорусам

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что украинцы и россияне завидуют жителям его страны. Это заявление прозвучало в преддверии выборов президента, которые должны пройти в Беларуси.

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"Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы. А мы живем и не понимаем, как это нам досталось", -заявил Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню независимости Беларуси.

При этом он подчеркнул, что в мире "идет страшная конкурентная борьба, и нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять, пройти красиво".

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"Надо не создать самим себе проблемы, и к концу года мы выйдем на тот путь развития, по которому шли всегда. Сейчас острая борьба, и ее обострила не то рукотворная, не то случайная пандемия. Но, как вы понимаете (особенно люди постарше), случайного в истории ничего не бывает. И скоро вы это поймете, как поняли тот особый путь, с которым мы вступили в борьбу с этой коронавирусной инфекцией. Как вы мне не верили три месяца назад, когда я вам говорил многое, подшучивая и не подшучивая. Вы скоро в этом убедитесь. Многого я публично вам даже сказать не могу", - добавил Лукашенко.

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Ранее Лукашенко объявил конец эпидемии коронавируса.

Видео: kpACAB4ik/YouTube

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