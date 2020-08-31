Лукашенко уволил посла Беларуси в Испании, требовавшего пересчета голосов

Пока в Беларуси проходят массовые выступления против Александра Лукашенко, диктатор отправил в отставку посла республики в Испании Павла Пустового "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей". Об этом сообщает БелТА со ссылкой на указ не признаваемого Западом главы государства.
"На основании указа Павел Пустовой освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Королевстве Испания и по совместительству постоянного представителя Республики Беларусь при Всемирной туристской организации", — говорится в сообщении.
Ранее на странице посольства Беларуси в Испании в Facebook Пустовой выступил с требованием пересчета результатов голосования и проведения открытых судебных заседаний в отношении тех, кто, избивал мирных демонстрантов, провоцировал к жестокости силовиков, первыми нападая с камнями и арматурой, задерживал без оснований и издевался над задержанными гражданами, совершал автомобильные наезды на представителей милиции и угрожал близким и родным непосредственных участников событий.
При этом Пустовой заметил, что не намерен менять красно-зеленый государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг оппозиции, однако это не помогло ему удержаться на должности.
Напомним, 24 августа Лукашенко освободил от должности посла республики в Словакии Игоря Лещеню, поддержавшего протесты в стране.
Больше о происходящем в Беларуси смотрите в сюжете:
Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк